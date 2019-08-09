В центре Киева в ресторане вспыхнула драка на ножах и вилках

В центре Киева в одном из ресторанов, который расположен на бульваре Леси Украинки, между посетителями вспыхнула драка. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, конфликт между местными жителями и иностранцами начался со словестной перепалки, после чего и началась драка.

В ходе потасовки гости заведения схватились за столовые ножи и вилки, в результате чего двое участников драки получили ножевые ранения. 30-летний пострадавший получил резаную рану головы, а 27-летний — ноги. Их доставили в больницу для оказания помощи, но от дальнейшей госпитализации они отказались.

Прибывшие на место происшествия правоохранители при осмотре изъяли два столовых ножа и две вилки. Правонарушителей задержали. Ими оказались трое граждан другого государства, 1992 — 1997 года рождения, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.



Им объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения. 27-летнему иностранцу, который непосредственно наносил удары ножом — домашний арест, а двух других на время следствия отпустили под личное обязательство.

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 апреля ночью в Киеве на Набережном шоссе кавказцы устроили стрельбу в плавучем ресторане «Веранда на Днепре», расположенном на дебаркадере.

В ночь с 28 на 29 июня в Оболонском районе Киева в ресторане «Каспий» агрессивный кавказец вступил в конфликт с посетителями, после чего вызвал вооруженную «группу поддержки».

8 июля в Киеве кавказец устроил стрельбу в ресторане, ранив девушку.