После взрыва в Архангельской области с прилавок аптек разметают йод

В Архангельске и Северодвинске после взрыва на военном полигоне недалеко от деревни Ненокса с прилавок аптек разметают йод. Как выяснили журналисты «Фразы», впрочем, в некоторых аптеках товар еще есть.

По информации местного портала 29.RU, препарат закончился в шести из пятнадцати аптек, в остальных из них также был высокий спрос на товар.

По мнению фармацевтов, йод начали скупать из-за взрыва под Северодвинском и из-за новостей про радиацию, ведь в регионе сразу после взрыва было зафиксировано повышение радиационного фона.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Архангельской области в России прогремел взрыв на полигоне для баллистических ракет.