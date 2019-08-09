За год «индекс бутерброда с вареной колбасой» в Украине вырос на 16%

Цена стратегического для многих бутерброда с вареной колбасой и маслом в Украине значительно выросла. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Как написал он в «Фейсбуке», всего за год такой бутерброд подорожал сразу на 16%.

Он сообщил, что в конце июня прошлого года «для приготовления двенадцати бутербродов с колбасой мы потратили 63,2 гривны», сейчас же цена такого перекуса составит уже 73,6 гривен.

Для приготовления такого числа бутербродов взяли батон весом пятьсот грамм, четыреста грамм вареной колбасы и сто грамм сливочного масла.

Выяснилось, что за год хлеб подорожал на 30%, колбаса стала дороже на 14%, а сливочное масло выросло в цене на 12%.

Как писала «Фраза», стало известно, сколько стоит классический «украинский бургер» с салом.