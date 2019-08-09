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На Хмельнитчине женщина хладнокровно убила своего только родившегося ребенка

На Хмельнитчине женщина хладнокровно убила своего только родившегося ребенка

В Нетишинском районе Хмельницкой области 23-летняя местная жительница родила ребенка, после чего хладнокровно его убила. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

В ведомстве отметили, что в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила женщина с признаками родов или выкидыша. На все вопросы о возможной беременности женщина отвечала отрицательно и аргументировала боли в животе почечной болезнью.

Но когда женщину поставили перед фактами, она призналась, что для нее ребенок был нежелательным, поэтому на учет она не становилась и ни мужу, ни родственникам о беременности не говорила. 6 августа утром у женщины начались схватки. Родила она в ванной сама, но уверяла полицейских, что девочка родилась мертвой. В шоковом состоянии якобы положила тело в пакет и выбросила в мусоропровод на этаже.

Однако поиски тела на мусорной свалке результата не принесли. Как оказалось, женщина пыталась ввести полицейских в заблуждение, чтобы скрыть совершенное преступление. На самом деле, тело новорожденной девочки она тщательно упаковала и спрятала в комнате общежития, где его и обнаружили во время обыска. По предварительным результатам экспертизы, ребенок родился живым, причиной смерти является удушение.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Ведется следствие.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2016 года в Нежине Черниговской области погиб новорожденный ребенок, которого мать выбросила на помойку.

В сентябре 2018 года в Соломенском районе Киева бездомный обнаружил пакет с мертвым младенцем

Тэги: общество, младенец, ребенок, Хмельницкая область, Хмельницкий, новости Украины

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