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Трамп посетовал на… слишком сильный доллар

Трамп посетовал на… слишком сильный доллар

Президент США Дональд Трамп недоволен нынешней «силой» доллара. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал у себя в «Твиттере».

Американский лидер считает, что сильная национальная валюта вредит экономике, усложняя конкуренцию на мировых рынках.

Дональд Трамп написал: «Будучи вашим президентом, можно подумать, что я буду в восторге от нашего очень сильного доллара. Я не в восторге!»

По его словам, «высокий уровень процентных ставок ФРС, по сравнению с другими странами, поддерживает доллар на высоком уровне, что затрудняет конкуренцию наших чудесных компаний, таких как Caterpillar, Boeing, John Deere, автомобильных компаний и других».

Как писала «Фраза», Трамп объяснил, почему так сильно любит свой Twitter.

Ранее гигантский жук атаковал Трампа и стал звездой интернета.

Тэги: США, доллар, мир, Дональд Трамп

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