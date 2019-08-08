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В России прогремел взрыв на полигоне для баллистических ракет ‒ есть жертвы

В России прогремел взрыв на полигоне для баллистических ракет ‒ есть жертвы

На военном объекте в Архангельской области произошел инцидент, повлекший человеческие жертвы. Как выяснили журналисты «Фразы», там прогремел взрыв на Центральном ракетном полигоне ВМФ «Ненокса».

Как передает «Сегодня», ссылаясь на МО РФ, причиной ЧП стал взрыв жидкостного реактивного двигателя.

«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», ‒ заявили в военном ведомстве.

В свою очередь, издание «Лайф» отмечает, что после детонации и пожара сработали датчики выброса радиации, был небольшой скачок, однако затем все пришло в норму.

В настоящее время в зоне ЧП радиационный фон не превышает 13 микрорентген/час при норме в 16.

Как писала «Фраза», во время учений на Ровенском полигоне погибли трое военных, есть раненые.

Ранее на полигоне в Киевской области во время стрельб прогремел взрыв. Есть жертвы.

Тэги: пожар, жертвы, общество, взрыв, Россия, мир, оружие, ядерное оружие, полигон, испытания, ядерные испытания, баллистическая ракета, Министерство обороны России

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