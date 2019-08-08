В Киргизии силовики таки задержали бывшего президента Атамбаева

Бойцам спецназа Комитета нацбезопасности Киргизии таки удалось задержать экс-главу государства Алмазбека Атамбаева, который со своими сторонниками держал оборону в осажденном особняке в селе Кой-Таш. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «Лайф», ссылаясь на представителя штаба бывшего президента.

Как рассказали в штабе, Алмазбек Атамбаев принял решение прекратить кровопролитие и сам вышел к силовикам.

«Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов», ‒ заявил источник.

Как известно, экс-президента обвиняют в коррупции, незаконной трансформации земель и прочих преступлениях. За содеянное ему «светит» пожизненное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Киргизии. Есть погибший, много раненых.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси штурмовали парламент. Беспорядки в грузинской столице были связаны с проведением Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимали участие представители России.