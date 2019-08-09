Врач поведал о «ночном предвестнике» диабета и онкологии

Оказалось, что ночные походы в туалет являются предвестником диабета, рака и других болезней. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведал голландский уролог Филипп ван Керребрек, которого цитируют британские СМИ.

Врач рассказал, что каждый третий человек старше тридцати лет встает ночью в туалет, а после 65 лет это касается уже двух из трех людей.

Уролог говорит, что ноктурия «может свидетельствовать о повышенном риске возникновения диабета, а также ослабленном иммунитете, болезнях сердца и даже онкологических заболеваниях».

Кроме этого, тревожный сон может спровоцировать депрессию и другие психические расстройства.

Медик поведал: «Люди думают, что вставать по ночам, чтобы сходить в туалет, это только часть старения, но это не обязательно. Плохой сон может серьезно повредить вашему здоровью, поэтому люди, которые встают несколько раз за ночь, должны обратиться к врачу, чтобы выяснить, что его вызывает»

Как писала «Фраза», ученые нашли эффективное средство против рака, а также поведали о невероятной пользе молочных продуктов.