На ближайшие выходные украинцам пообещали очень приятную погоду

Дожди и грозы потихоньку покидают Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», в ближайшие выходные, 10-11 августа, погода должна порадовать жителей всех регионов нашей страны.
Небольшие осадки могут наблюдаться лишь на северо-западе.
В целом же Гидрометцентр обещает по всей территории Украины сухую погоду.
При этом будет не жарко: до 25-29 днем и 13-18 ночью. На пару градусов теплее может быть на юге и в Крыму.
В Киеве тоже будет без дождей.
Как писала «Фраза», со следующей недели Украину вновь накроет жара.
Накануне мощный шторм частично подтопил Киев.