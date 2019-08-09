На ближайшие выходные украинцам пообещали очень приятную погоду

Дожди и грозы потихоньку покидают Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», в ближайшие выходные, 10-11 августа, погода должна порадовать жителей всех регионов нашей страны.

Небольшие осадки могут наблюдаться лишь на северо-западе.

В целом же Гидрометцентр обещает по всей территории Украины сухую погоду.

При этом будет не жарко: до 25-29 днем и 13-18 ночью. На пару градусов теплее может быть на юге и в Крыму.

В Киеве тоже будет без дождей.

Как писала «Фраза», со следующей недели Украину вновь накроет жара.

Накануне мощный шторм частично подтопил Киев.