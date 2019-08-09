Медики рассказали, кому все же не стоит пить много кофе

Американские медики объяснили, кому вредно пить много кофе. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из Гарвардского университета.

Как передает издание American Journal of Medicine, ученые пришли к выводу, что от кофе лучше воздержаться, если у вас случаются мигрени.

Были отобраны добровольцы, жалующиеся на мигрени. Люди вели дневники, описывая свою реакцию на различные напитки.

В исследовании приводятся результаты анализа полученных данных. Оказалось, что «содержащие кофеин напитки повышали вероятность возникновения головной боли».

Врачи успокаивают: пару чашечек кофе в день никому не навредят, но вот уже третья чашка повышает риски мигрени сразу на 30-40%.

С каждой новой чашкой вероятность того, что ваша голова начнет болеть, возрастает в несколько раз, предупреждают медики.

Как писала «Фраза», ученые доказали, что кофе никак не вредит нашему сну.