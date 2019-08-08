Зеленский не подписал совместное заявление с Варфоломеем, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей во время сегодняшней встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, как планировали накануне. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «BBC News Украина».

Указывается, что встреча была инициативой Зеленского и осведомленные собеседники ВВС оценивали это как хороший знак и попытку наладить хорошие отношения с Константинополем.

По данным издания, в резиденции патриарха Зеленский общался с Варфоломеем как в узком кругу, так и в расширенном формате без журналистов. По словам собеседников ВВС, встреча прошла нормально, в «позитивном настроении». Однако перед встречей между представителями Константинополя и Офисом президента (ОП) возникли недоразумения.

Планировалось, что патриарх и президент подпишут совместное заявление, но в последний момент стороны не поняли друг друга, в команде Зеленского отказались подписывать документ. Этот документ готовили на Фанаре в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, пишет ВВС Украина.

Заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере. Почему ОП не понравилось заявление неизвестно, по словам источников, там не было провокационных формулировок на политическую тему.

После встречи Зеленский не общался с журналистами в патриархии. В ОП отказались ответить на вопрос, почему стороны не подписали совместное заявление.

Тем временем Офис Зеленского заявил, что на встрече президент поблагодарил Варфоломея за поддержку Украины и сказал о том, что власть не должна вмешиваться в церковные дела и он будет защищать независимость Церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ увидели «хороший сигнал» в заявлении Зеленского Патриарху Варфоломею.