Главные новости за 8 августа 2019 года

Под Киевом горела птицефабрика — ближайшие села заволокло дымом. Вечером среды, 7 августа, в Киевской области произошло огненное ЧП. В селе Крушинка горела птицефабрика «Ясенсвит». Как передает ГСЧС, пожар был ликвидирован ближе к полуночи. На его тушение ушло почти два часа. С огнем боролись тридцать человек и семь единиц техники. Известно, что тут загорелся один из ангаров.

На Волыни в ДТП погиб депутат. Сегодня, 8 августа, в Волынской области в поселке Шацк на ул. 50 лет Победы произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в аварии депутат Нововолынского горсовета Виктор Ярема. Как отметили в ведомстве, произошло все около восьми часов утра. Автомобиль BMW Х5, в котором ехал депутат, слетел в кювет и врезался в дерево, в результате чего на месте погиб 48-летний водитель автомобиля.

В Харькове полицейский в трамвае жестоко избил пенсионера. В Харькове 23-летний мужчина прямо в трамвае избил 68-летнего пенсионера. Дебоширом оказался участковый инспектор Слободского отдела полиции. По словам пострадавшего, он с женой возвращался домой на трамвае из онкодиспансера. На месте, предназначенном для инвалидов, сидел молодой человек. Женщина сказала, что пассажир занимает чужое место, добавив, что может показать удостоверение по инвалидности. Однако парень ответил нецензурной бранью.

Мощный шторм частично подтопил Киев. В обед четверга, 8 июля, на Киев обрушился сильнейший ливень. На несколько минут в городе стало темно, словно ночью. Мощный дождь продолжался недолго, но успел частично подтопить столицу, чьи ливневые сливы вновь не справились с осадками. Из-за потопа была парализована работа некоторого общественного транспорта.

Гладковский отдыхает на элитном курорте с молоденькой спутницей. Бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который фигурировал в резонансном скандале о коррупции в оборонной сфере, отдыхает на курорте в Испании со спутницей. Отдыхает он не с женой. Вместе с ним в Испании находится девушка по имени Илона, с корой он состоит в близких отношениях уже около пяти лет.

На Тернопольщине найден клад с древними польскими монетами. В Тернопольской области на территории мужского римо-католического монастыря во время выполнения земляных работ был обнаружен стеклянный сосуд с монетами. Монеты оказались польскими. Сосуд был закопан на глубине одного метра на территории двора монастыря отцов бернардинцев в городе Збараж. Все монеты польские и относятся к междувоенному периоду 1923-1939 годов. Также удалось определить их достоинство — от гроша до одного злотого. Вес находки составляет шесть килограммов.

Спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Кыргызстана. Есть погибший, много раненых. В среду, 7 августа, в Кыргызстане в поселке Кой-Таш спецназ штурмовал дом экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В результате штурма пострадали 52 человека. Двадцать человек были госпитализированы, а еще 11 человек проходят курс лечения в медицинских заведениях силовых структур. У всех пострадавших — травмы разной степени тяжести: огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. Сообщается также, что в результате штурма погиб один спецназовец.