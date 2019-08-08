Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 8 августа 2019 года

Главные новости за 8 августа 2019 года

Под Киевом горела птицефабрика — ближайшие села заволокло дымом. Вечером среды, 7 августа, в Киевской области произошло огненное ЧП. В селе Крушинка горела птицефабрика «Ясенсвит». Как передает ГСЧС, пожар был ликвидирован ближе к полуночи. На его тушение ушло почти два часа. С огнем боролись тридцать человек и семь единиц техники. Известно, что тут загорелся один из ангаров.

На Волыни в ДТП погиб депутат. Сегодня, 8 августа, в Волынской области в поселке Шацк на ул. 50 лет Победы произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в аварии депутат Нововолынского горсовета Виктор Ярема. Как отметили в ведомстве, произошло все около восьми часов утра. Автомобиль BMW Х5, в котором ехал депутат, слетел в кювет и врезался в дерево, в результате чего на месте погиб 48-летний водитель автомобиля.

В Харькове полицейский в трамвае жестоко избил пенсионера. В Харькове 23-летний мужчина прямо в трамвае избил 68-летнего пенсионера. Дебоширом оказался участковый инспектор Слободского отдела полиции. По словам пострадавшего, он с женой возвращался домой на трамвае из онкодиспансера. На месте, предназначенном для инвалидов, сидел молодой человек. Женщина сказала, что пассажир занимает чужое место, добавив, что может показать удостоверение по инвалидности. Однако парень ответил нецензурной бранью.

Мощный шторм частично подтопил Киев. В обед четверга, 8 июля, на Киев обрушился сильнейший ливень. На несколько минут в городе стало темно, словно ночью. Мощный дождь продолжался недолго, но успел частично подтопить столицу, чьи ливневые сливы вновь не справились с осадками. Из-за потопа была парализована работа некоторого общественного транспорта.

Гладковский отдыхает на элитном курорте с молоденькой спутницей. Бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который фигурировал в резонансном скандале о коррупции в оборонной сфере, отдыхает на курорте в Испании со спутницей. Отдыхает он не с женой. Вместе с ним в Испании находится девушка по имени Илона, с корой он состоит в близких отношениях уже около пяти лет.

На Тернопольщине найден клад с древними польскими монетами. В Тернопольской области на территории мужского римо-католического монастыря во время выполнения земляных работ был обнаружен стеклянный сосуд с монетами. Монеты оказались польскими. Сосуд был закопан на глубине одного метра на территории двора монастыря отцов бернардинцев в городе Збараж. Все монеты польские и относятся к междувоенному периоду 1923-1939 годов. Также удалось определить их достоинство — от гроша до одного злотого. Вес находки составляет шесть килограммов.

Спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Кыргызстана. Есть погибший, много раненых. В среду, 7 августа, в Кыргызстане в поселке Кой-Таш спецназ штурмовал дом экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В результате штурма пострадали 52 человека. Двадцать человек были госпитализированы, а еще 11 человек проходят курс лечения в медицинских заведениях силовых структур. У всех пострадавших — травмы разной степени тяжести: огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. Сообщается также, что в результате штурма погиб один спецназовец.

Тэги: Киев, ДТП, пожар, общество, Харьков, Волынь, мир, политика, потоп, Тернопольская область, Тернополь, Киевская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

08.08.19 08:48

Человек собаке друг?

Автор: Варвара Фалеева

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
07.08.19 11:10

«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Борьба за Киевский главк СБУ: как друзья Зеленского переругались из-за одного кресла
08.08.19 18:09

Борьба за Киевский главк СБУ: как друзья Зеленского переругались из-за одного кресла

Автор: Николай Тыцкий, «Моя Киевщина»

Выбор редакции
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
Читая мемуары финансиста Сталина
Читая мемуары финансиста Сталина
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 8 августа 2019 года

Главные новости за 8 августа 2019 года
08.08.19 18:59
96
Последние новости
08.08.19 18:59

Главные новости за 8 августа 2019 года
08.08.19 17:37

Зеленский не подписал совместное заявление с Варфоломеем, – СМИ
08.08.19 17:29

В УПЦ увидели «хороший сигнал» в заявлении Зеленского Патриарху Варфоломею
08.08.19 16:58

УПЦ является «мостом» между разными регионами страны, – Протоиерей Николай Данилевич
08.08.19 16:47

На Житомирщине мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу
08.08.19 16:41

Мощный шторм частично подтопил Киев
08.08.19 16:19

Ученые рассказали, кого комары кусают в первую очередь
Фото и Видео
Мощный шторм частично подтопил Киев
Мощный шторм частично подтопил Киев
Мощный шторм частично подтопил Киев
Мощный шторм частично подтопил Киев
На Волыни в ДТП погиб депутат
На Волыни в ДТП погиб депутат
Украинцы и британцы создали… чернобыльскую водку
Украинцы и британцы создали… чернобыльскую водку
В одном из российских городов из крана полезли черви, но власти заявили, что это нормально
В одном из российских городов из крана полезли черви, но власти заявили, что это нормально
На популярном украинском курорте случилось смертельное ЧП
На популярном украинском курорте случилось смертельное ЧП
Гладковский отдыхает на элитном курорте с молоденькой спутницей
Гладковский отдыхает на элитном курорте с молоденькой спутницей
На Тернопольщине найден клад с древними польскими монетами
На Тернопольщине найден клад с древними польскими монетами
В России туристический автобус рухнул в пропасть – есть погибшие
В России туристический автобус рухнул в пропасть – есть погибшие
ДТП в Киеве: автомобиль буквально «прошил» аллею
ДТП в Киеве: автомобиль буквально «прошил» аллею
Под Киевом горела птицефабрика – ближайшие села заволокло дымом
Под Киевом горела птицефабрика – ближайшие села заволокло дымом
fraza.ua
Новости блогосферы
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.