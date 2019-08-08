Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ увидели «хороший сигнал» в заявлении Зеленского Патриарху Варфоломею

В УПЦ увидели «хороший сигнал» в заявлении Зеленского Патриарху Варфоломею

Заявление президента Украины Владимира Зеленского Вселенскому Патриарху Варфоломею о том, что власть не должна вмешиваться в церковные дела, является хорошим сигналом для Церкви. Об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

«Это хороший сигнал для Церкви. Хочется надеяться, что эпоха наглого использования церковного фактора и грубого вмешательства государства в церковные дела позади. Президент В. Зеленский говорил в своей инаугурационной речи, что не будет делить украинцев на правильных и неправильных. Помним, как он закрыл рот депутату Ляшко по этому поводу. Это определенный центризм в политике и в управлении государством. Это хорошо. Этого не хватает», — написал он.

Протоиерей Николай Данилевич подчеркнул, что в УПЦ «есть определенный сдержанный оптимизм» по поводу политики новых властей в церковном вопросе.

«Может, в перспективе и захваты наших храмов прекратятся, а потом и вернут их верующим людям», — выразил надежду священник УПЦ.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заверил Вселенского Патриарха Варфоломея в том, что будет защищать независимость Церкви.

«Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость Церкви», — подчеркнул глава государства.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ заметили, что в Грузии за социологические исследования взялись «специфические организации».

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

08.08.19 08:48

Человек собаке друг?

Автор: Варвара Фалеева

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
07.08.19 11:10

«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Борьба за Киевский главк СБУ: как друзья Зеленского переругались из-за одного кресла
08.08.19 18:09

Борьба за Киевский главк СБУ: как друзья Зеленского переругались из-за одного кресла

Автор: Николай Тыцкий, «Моя Киевщина»

Выбор редакции
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
Читая мемуары финансиста Сталина
Читая мемуары финансиста Сталина
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 8 августа 2019 года

Главные новости за 8 августа 2019 года
08.08.19 18:59
96
Последние новости
08.08.19 18:59

Главные новости за 8 августа 2019 года
08.08.19 17:37

Зеленский не подписал совместное заявление с Варфоломеем, – СМИ
08.08.19 17:29

В УПЦ увидели «хороший сигнал» в заявлении Зеленского Патриарху Варфоломею
08.08.19 16:58

УПЦ является «мостом» между разными регионами страны, – Протоиерей Николай Данилевич
08.08.19 16:47

На Житомирщине мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу
08.08.19 16:41

Мощный шторм частично подтопил Киев
08.08.19 16:19

Ученые рассказали, кого комары кусают в первую очередь
Фото и Видео
Мощный шторм частично подтопил Киев
Мощный шторм частично подтопил Киев
Мощный шторм частично подтопил Киев
Мощный шторм частично подтопил Киев
На Волыни в ДТП погиб депутат
На Волыни в ДТП погиб депутат
Украинцы и британцы создали… чернобыльскую водку
Украинцы и британцы создали… чернобыльскую водку
В одном из российских городов из крана полезли черви, но власти заявили, что это нормально
В одном из российских городов из крана полезли черви, но власти заявили, что это нормально
На популярном украинском курорте случилось смертельное ЧП
На популярном украинском курорте случилось смертельное ЧП
Гладковский отдыхает на элитном курорте с молоденькой спутницей
Гладковский отдыхает на элитном курорте с молоденькой спутницей
На Тернопольщине найден клад с древними польскими монетами
На Тернопольщине найден клад с древними польскими монетами
В России туристический автобус рухнул в пропасть – есть погибшие
В России туристический автобус рухнул в пропасть – есть погибшие
ДТП в Киеве: автомобиль буквально «прошил» аллею
ДТП в Киеве: автомобиль буквально «прошил» аллею
Под Киевом горела птицефабрика – ближайшие села заволокло дымом
Под Киевом горела птицефабрика – ближайшие села заволокло дымом
fraza.ua
Новости блогосферы
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.