На Житомирщине мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу

В одном из сел Малинского района Житомирской области произошел случай насилия над ребенком. Как выяснили журналисты «Фразы», там задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в изнасиловании своей 13-летней падчерицы.

Следствие собрало данные, что 33-летний мужчина совершил насилие над ребенком. В протоколе случившееся описывается как «ряд действий сексуального характера в отношении малолетней», сообщают «Факты».

По решению суда мужчина был арестован. Ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы. Расследованием занимается полиция Малина под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры.

Ранее «Фраза» сообщала, что под Киевом был задержан педофил, который пытался изнасиловать девочку на глазах у ее брата.

В конце мая сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к маленькому сыну своей сожительницы.

В середине июля в Одессе 44-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.