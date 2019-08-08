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ДТЭК настаивает на законности и экономической обоснованности методики ценообразования на энергоносители по принципу импортного паритета

ДТЭК настаивает на законности и экономической обоснованности методики ценообразования на энергоносители по принципу импортного паритета

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило уведомление о подозрении сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны. Об этом компания сообщила на официальном веб-сайте.

«Порядок, в отношении которого есть претензии у следственных органов, определил прозрачные правила работы на оптовом рынке электрической энергии, которые ранее отсутствовали, а решение о правилах работы принимались государственными органами субъективно. Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украина практикам европейских государств была подтверждена многочисленными международными экспертизами, результаты которых должны быть учтены. В частности, эксперты подтверждают корректность применения принципа импортного паритета, привязку цен на энергетический уголь в Украине к европейскии индексам, корректность включения расходов на логистику и тому подобное. Исследования показывают отсутствие сверхприбылей как в угольном секторе, так и в украинской тепловой генерации. Использование принципа импортного паритета при установлении цены на энергоносители — требование МВФ и других кредиторов Украины. Но, в отличие от стремительного роста цен на газ, тарифы на электроэнергию для населения неизменно остаются самыми низкими в Европе».

Как отмечается в сообщении, сотрудники ДТЭК уже предоставили НАБУ необходимые документы и ответили на вопросы. «Во время взаимодействия с государственными органами сотрудники ДТЭК всегда придерживались норм деловой этики. Компания принимала активное участие во внедрении реформы на рынке электрической энергии для установления равных и прозрачных правил работы для всех участников. Обвинение следственного органа в некорректном поведении сотрудников ДТЭК при взаимодействии с государственными органами власти мы считаем безосновательными и необоснованными. Компания будет принимать все законные меры по защите чести и достоинства сотрудников ДТЭК. В компании настаивают на необходимости всестороннего и объективного расследования, которое, наконец, прекратит спекуляции вокруг методики ценообразования на энергетический уголь».

В ДТЭК отметили, что работают в рамках законодательного поля Украины и придерживается международных стандартов комплаенс-этики. «Компания — крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель Украины. В 2018 году капитальные инвестиции ДТЭК составили 20 млрд гривен, налоговые отчисления — 26 млрд гривен. Только в угольную отрасль за все время существования компания инвестировала 3,5 млрд долларов, что позволило увеличить добычу угля больше чем в 2 раза, обеспечить генерацию украинским углем и избежать отключений электроэнергии», — подчеркнули в компании.

Как напоминают «Украинские новости», Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность украинской методологии ценообразования на уголь. «Выбор маркерной цены является правильным, индекс API-2 является прозрачным и соответствует показателям цены импортного паритета для угля в Украине», — говорится в пресс-релизе Euracoal, опубликованном на ее веб-сайте 21 сентября 2018 года.

Законность и экономическая обоснованность формулы «Роттердам+» подтверждена экспертизой Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В декабре 2017 года экспертиза была назначена судом. Экспертиза подтвердила обоснованность формулы, а также установила, что методика расчета была законной. Формула является следствием Директивы ЕС 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договора о членстве Украины в Энергетическом сообществе, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, рекомендаций Антимонопольного комитета Украины от 17 сентября 2015 года.

Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академик Валерий Геец в интервью газете «Украина молодая» утверждал — проведенное Институтом по заказу НАБУ исследование не подтвердило, что частные угледобывающие предприятия получали сверхприбыль в результате использования формулы «Роттердам+».

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