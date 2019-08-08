Ученые рассказали, кого комары кусают в первую очередь

Названы основные факторы «привлекательности» человека для комаров. Как выяснили журналисты «Фразы», их озвучили исследователи из Сибирского государственного медицинского университета, не понаслышке знакомые с этими насекомыми.

Оказалось, что чаще всего комары атакуют людей с I группой крови. Например, их кусают в два раза чаще, что тех, у кого II группа.

Ученые также заявляют, что для комаров важны такие показатели как уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение и запах пота. Исследователи говорят: «Чем выше у человека уровень метаболизма, тем больше углекислого газа он производит и тем сильнее привлекает комаров».

Сообщается, что «комар скорее укусит взрослого человека, а не ребенка». Также насекомые чаще всего атакуют «беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, которые заняты физическим трудом».

В борьбе с насекомыми советуют привлекать ультразвук, масло цветов узколистной лаванды и разбавленную в воде ваниль.

Как писала «Фраза», ученые выяснили, почему комары так «любят» человека.

Ранее сообщалось, что ученые будут бороться с «больными» насекомыми с помощью комаров-мутантов.