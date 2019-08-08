В Харькове полицейский в трамвае жестоко избил пенсионера

В Харькове 23-летний мужчина прямо в трамвае избил 68-летнего пенсионера. Как выяснили журналисты «Фразы», дебоширом оказался участковый инспектор Слободского отдела полиции.

По словам пострадавшего, он с женой возвращался домой на трамвае из онкодиспансера. На месте, предназначенном для инвалидов, сидел молодой человек. Женщина сказала, что пассажир занимает чужое место, добавив, что может показать удостоверение по инвалидности. Однако парень ответил нецензурной бранью, сообщают «Комментарии. Харьков».

В ответ на это пенсионер дернул парня за плечо и сказал, что женщина ему в бабушки годится. В ответ на это тот повернулся и ударил пострадавшего кулаком в лицо.

Когда водитель трамвая сказала, что вызывает полицию, пенсионер пытался скрутить обидчика, чтобы передать правоохранителям. Но молодой человек ударил головой пенсионера в лоб и выскочил из трамвая.

В этот момент кто-то крикнул, что это участковый. Тогда из трамвая выскочили еще несколько мужчин. Людям удалось задержать парня и остановить проезжающий мимо автомобиль патрульных.

Во время разбирательства выяснилось, что пассажир трамвая, ответивший матом и кулаками на просьбу уступить место, — 23-летний участковый инспектор Слободского отдела полиции Харькова Вадим Порфирьев.

После инцидента пострадавшего пенсионера с рассечениями, гематомой и ссадинами на голове госпитализировали в 4-ю неотложку.

В отделе коммуникации полиции области рассказали, что участковый инспектор от работы не отстранен, поскольку такое решение принимает суд по ходатайству следствия.

Материалы переданы в областную прокуратуру. Решением руководства назначена служебная проверка в отношении данного сотрудника.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине июня 2019 года в Одесской области произошел резонансный инцидент с участием сотрудника патрульной полиции. Разъяренный «коп» набросился на мужчину с резиновой дубинкой.