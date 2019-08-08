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Только для темнокожих? CNN запускает странное кабельное шоу

Только для темнокожих? CNN запускает странное кабельное шоу

В США появится странная телевизионная передача. Как выяснили журналисты «Фразы», телеканал CNN решил сделать кабельное шоу только с темнокожими ведущими.

Как передают американские СМИ, вести передачу уже согласились постоянные журналисты канала.

Известно, что ведущими передачи будут Эйприл Райан, Эндрю Гиллум, Анжела Рей и Бакари Селлерс.

Планируется, что шоу будет выходить в утреннем эфире, его посвятят политике.

Почему все ведущие будут темнокожими – телеканал не поясняет.

Как писала «Фраза», в США полицейские посадили больного темнокожего мужчину на поводок.

Тэги: США, мир, телевидение, расизм

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