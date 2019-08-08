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Спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Кыргызстана. Есть погибший, много раненых

Спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Кыргызстана. Есть погибший, много раненых

В среду, 7 августа, в Кыргызстане в поселке Кой-Таш спецназ штурмовал дом экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате штурма пострадали 52 человека.

Двадцать человек были госпитализированы, а еще 11 человек проходят курс лечения в медицинских заведениях силовых структур, сообщает ДеПо.

У всех пострадавших — травмы разной степени тяжести: огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. Сообщается также, что в результате штурма погиб один спецназовец.

Местные СМИ сообщали, что экс-президента Кыргызстана задержали, однако его сторонники и дочь опровергли эту информацию.

Добавим, что в Кой-Таше отключена мобильная связь и интернет. Аппарат президента Киргизстана сообщил, что президент Сооронбай Жээнбеков 8 августа проведет заседание Совета безопасности.

Алмазбек Атамбаев — президент Кыргызстана в 2011-2017 годах. В июне парламент лишил его неприкосновенности, и теперь ему грозит пожизненное заключение по обвинению в коррупции.

 

 
 
 

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь с четверга, 20 июня, на пятницу, 21 июня, в Тбилиси штурмовали парламент. Беспорядки в грузинской столице были связаны с проведением Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимали участие представители России.

Силы спецназа и полиции жестко разогнали массовую акцию протеста в Тбилиси против визита делегации Госдумы России. В результате разгона тяжелое ранение получила журналистка, которая освещала событие.

Тэги: митинг, президент, мир, резиденция, штурм, Кыргызстан

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