На Винничине верующие пройдут 5 километров в долину тысячи крестов

На Винничине 15 августа верующие УПЦ пройдут крестным ходом в Иосафатову долину, где установлены тысячи крестов. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, крестный ход из села Голичинцы Шаргородского района Винницкой области состоится 15 августа. Начало шествия – в 8.00.

Верующие будут идти с молитвой около 5 километров, неся тяжелые кресты на место явления Божией Матери.

По окончании крестного хода состоится Божественная литургия.

Традиционный крестный ход в Иосафатову долину ежегодно проходит 15 августа.

По преданию, 15 августа 1923 года в этом месте, над святым источником, монаху Иакову явилась Пресвятая Богородица, которая призвала: «Христа славьте, Кресты ставьте!». Сейчас в Иосафатовой долине расположены тысячи крестов.

Ранее «Фраза» сообщала, что верующие УПЦ пройдут крестным ходом из Браиловского монастыря в Почаевскую лавру.