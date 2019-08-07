Главные новости за 7 августа 2019 года

Зеленский по телефону кое о чем договорился с Путиным. Сегодня, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор был проведен в связи с гибелью украинских военных на Донбассе. Зеленский сообщил, что убедительно попросил главу Кремля повлиять на «ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей».

Луценко таки решился уйти в отставку. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва. Заявление будет написано по собственному желанию. По словам Луценко, в ходе первой встречи с новым президентом Владимиром Зеленским он сказал, что, «как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я напишу заявление об отставке по собственному желанию».

Порошенко не оправдал надежды тех, кто мечтал о его побеге. Сегодня, 7 августа, бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев. Накануне вечером его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма (ОАЭ) и приземлился в «Жулянах» в 02:30 ночи. «Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. Так как когда Порошенко на этом же борту летел неделю назад из Киева, то как раз после Дубая самолет исчез с радаров. И в течение недели нигде больше не светился», — сообщил источник в Госпогранслужбе.

В Ливии уничтожен очередной украинский самолет. В Ливии в аэропорту Мисрата ударами с дронов был уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста. Эту информацию подтвердили в МИД Украины, и сейчас дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину. Как отметили в ведомстве, борт выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Все разрешения есть в наличии.

На Полтавщине бушует опасная болезнь, которую переносят клещи. На минувшей неделе в Полтавской области было зафиксировано 18 случаев болезни Лайма. Об этом сообщили в Полтавском областном лабораторном центре МОЗ. В частности, как отметили в центре, подобные случаи были зафиксированы в Полтаве (8), Кременчуге (4), Горишних Плавнях (2), Зеньковском (2), Новосанжарском (1) и Пирятинском (1) районах.

В России нашли убийцу певца Михаила Круга. В России задержали подозреваемого в убийстве известного певца Михаила Круга. Об этом сообщают местные СМИ. Как сообщается, во вторник, 6 августа, в Твери возле дома, где жил певец, было поставлено оцепление, работали полиция и ФСБ. Тут проходил следственный эксперимент по делу о его убийстве, о чем рассказала сестра Михаила Круга Ольга Медведева.

Бельгиец за сущие копейки случайно купил… картину Рембрандта. В Бельгии нашлась утерянная картина голландского художника Рембрандта. Ее еще десять лет назад случайно купил житель Льежа, заплатив за полотно всего пять сотен евро. Как пишут местные СМИ, он познакомился в одном из баров с незнакомцем, которому очень были нужны деньги. Мужчина предложил ему картину с изображением Иисуса Христа, которую тот, по доброте душевной, купил.