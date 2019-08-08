Ученые доказали, что кофе никак не вредит нашему сну

Оказалось, что кофе никак не влияет на сон человека. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из США.

Как цитирует их специализированное издание Sleep, ученые пришли к выводу, что перед сном можно выпить даже несколько чашек кофе – это никак не помешает вам уснуть. Если, конечно, у вас нет проблем со сном без него.

Зато, говорят специалисты, «сбить» сон могут сигареты.

Исследование было проведено на 785 людях, за которым следили более пятнадцати лет.

Как писала «Фраза», ученые обнаружили неожиданную пользу кофе.

Ранее ученые объяснили, почему кофе опасно для беременных.