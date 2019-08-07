Ярош назвал Усика «кремлевским п***расом»

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош грязно оскорбил украинского боксера Александра Усика. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это после общения спортсмена с блогером Анатолием Шарием.

Свой комментарий Дмитрий Ярош оставил под постом в «Фейсбуке» полковника ВСУ Анатолия Штефана.

Националист написал: «Он хоть и неплохой боксер, но явный кремлевский п***рас. Плохо они закончат. Такая у них судьба».

Само интервью Александра Усика:

Как писала «Фраза», ранее Александр Усик обратился к украинцам.

Также украинец посвятил умершему российскому боксеру белый стих.