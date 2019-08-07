В УПЦ напомнили, что люди важнее, чем храмовые сооружения

Есть люди - будут храмы, нет людей - храмовые сооружения стоят пустые, как это бывает часто в захваченных "ПЦУ" наших (УПЦ, - ред.) храмах. Об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, комментируя факт, что в разных уголках Украины верующие захваченных храмов строят новые церкви, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

«Эти примеры еще раз свидетельствуют, что важнее люди.

Захватили? Забрали насильно? Ничего, не расстраиваемся, еще построим. Ведь храм, это материальное продолжение искренней веры в сердце верующего человека. А если ее (истинной веры) в сердце нет, то и храм не построится, только на захват чужого может хватить внутренней злобы и агрессии, а вот построить, создать что-то новое и позитивное такие люди не могут. Это могут сделать только те люди, в сердцах которых есть истинная вера, а не злоба и агрессия. Ведь искренняя вера является конструктивным чувством, это то, что строит, а не разрушает», - написал священник.

Как сообщалось, религиозные общины УПЦ села Дмитровка Ровенской области, села Куты Тернопольской области и села Угринов Волынской области, храмы которых были захвачены активистами ПЦУ, строят новые церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ обратили внимание новой власти на «черных регистраторов».