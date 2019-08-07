Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ напомнили, что люди важнее, чем храмовые сооружения

В УПЦ напомнили, что люди важнее, чем храмовые сооружения

Есть люди - будут храмы, нет людей - храмовые сооружения стоят пустые, как это бывает часто в захваченных "ПЦУ" наших (УПЦ, - ред.) храмах. Об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, комментируя факт, что в разных уголках Украины верующие захваченных храмов строят новые церкви, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

«Эти примеры еще раз свидетельствуют, что важнее люди.

Захватили? Забрали насильно? Ничего, не расстраиваемся, еще построим. Ведь храм, это материальное продолжение искренней веры в сердце верующего человека. А если ее (истинной веры) в сердце нет, то и храм не построится, только на захват чужого может хватить внутренней злобы и агрессии, а вот построить, создать что-то новое и позитивное такие люди не могут. Это могут сделать только те люди, в сердцах которых есть истинная вера, а не злоба и агрессия. Ведь искренняя вера является конструктивным чувством, это то, что строит, а не разрушает», - написал священник.

Как сообщалось, религиозные общины УПЦ села Дмитровка Ровенской области, села Куты Тернопольской области и села Угринов Волынской области, храмы которых были захвачены активистами ПЦУ, строят новые церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ обратили внимание новой власти на «черных регистраторов».

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

07.08.19 09:20

Невеселые хроники опасного путешествия в зону ООС. Часть 4

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
07.08.19 11:10

«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Он любил деньги и страдал от их недостатка... Как живет Гриненко Андрей Юрьевич
06.08.19 21:05

Он любил деньги и страдал от их недостатка... Как живет Гриненко Андрей Юрьевич

Автор: «Повінь»

Выбор редакции
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
Читая мемуары финансиста Сталина
Читая мемуары финансиста Сталина
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 7 августа 2019 года

Главные новости за 7 августа 2019 года
07.08.19 18:59
77
Последние новости
07.08.19 18:59

Главные новости за 7 августа 2019 года
07.08.19 16:55

Тарантино подтвердил, что снимет еще один фильм и «завяжет» с кино
07.08.19 16:16

На Полтавщине бушует опасная болезнь, которую переносят клещи
07.08.19 16:05

На Буковине тысячи верующих отметили престольный праздник Свято-Аннинского монастыря УПЦ
07.08.19 16:02

Ярош назвал Усика «кремлевским п***расом»
07.08.19 15:33

Появилась очень странная «последняя песня» Вилли Токарева
07.08.19 15:30

Бельгиец за сущие копейки случайно купил… картину Рембрандта
Фото и Видео
Появилась очень странная «последняя песня» Вилли Токарева
Появилась очень странная «последняя песня» Вилли Токарева
Появилась очень странная «последняя песня» Вилли Токарева
Появилась очень странная «последняя песня» Вилли Токарева
Порошенко не оправдал надежды тех, кто мечтал о его побеге
Порошенко не оправдал надежды тех, кто мечтал о его побеге
В Ливии сбит очередной украинский самолет
В Ливии сбит очередной украинский самолет
Одиозный итальянский политик «зажег» на музыкальном фестивале с полуголыми девицами
Одиозный итальянский политик «зажег» на музыкальном фестивале с полуголыми девицами
На рынке рядом с метро «Дарница» в Киеве бушевал гигантский пожар
На рынке рядом с метро «Дарница» в Киеве бушевал гигантский пожар
Киевляне устроили самосуд над мужчиной, который грабил женщин
Киевляне устроили самосуд над мужчиной, который грабил женщин
В США полицейские посадили больного темнокожего мужчину на поводок
В США полицейские посадили больного темнокожего мужчину на поводок
Мадуро назвал фамилию человека, который «заказал» взорвать его с помощью дрона
Мадуро назвал фамилию человека, который «заказал» взорвать его с помощью дрона
В России нашли убийцу певца Михаила Круга
В России нашли убийцу певца Михаила Круга
Стали известны подробности гибели четырех украинских морпехов на Донбассе
Стали известны подробности гибели четырех украинских морпехов на Донбассе
fraza.ua
Новости блогосферы
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.