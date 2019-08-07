На Полтавщине бушует опасная болезнь, которую переносят клещи

На минувшей неделе в Полтавской области было зафиксировано 18 случаев болезни Лайма. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Полтавском областном лабораторном центре МОЗ.

В частности, как отметили в центре, подобные случаи были зафиксированы в Полтаве (8), Кременчуге (4), Горишних Плавнях (2), Зеньковском (2), Новосанжарском (1) и Пирятинском (1) районах.

Медики говорят, что это больше среднего многолетнего показателя.

Болезнь Лайма — это клещевой боррелиоз.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине каждый пятый клещ несет смертельную угрозу для людей.