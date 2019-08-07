Бельгиец за сущие копейки случайно купил… картину Рембрандта

В Бельгии нашлась утерянная картина голландского художника Рембрандта. Как выяснили журналисты «Фразы», ее еще десять лет назад случайно купил житель Льежа, заплатив за полотно всего пять сотен евро.

Как пишут местные СМИ, он познакомился в одном из баров с незнакомцем, которому очень были нужны деньги. Мужчина предложил ему картину с изображением Иисуса Христа, которую тот, по доброте душевной, купил.

Спустя годы мужчина решил отнести картину на экспертизу. Там ему сказали, что его полотно – работа кисти Рембрандта, которая может стоить около тридцати миллионов евро.

Теперь счастливчик решил продать картину, а вырученную сумму собирается вложить в местный футбольный клуб.

Как писала «Фраза», СМИ обнаружили утерянную ранее самую дорогую в мире картину на яхте саудовского принца.