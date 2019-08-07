Тарантино подтвердил, что снимет еще один фильм и «завяжет» с кино

Известный американский режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что снимет еще один фильм, после чего уйдет из кино. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил на премьере своей картины «Однажды в... Голливуде» в Москве.

Это уже девятый фильм Квентина Тарантино. Всего режиссер собирается снять десять картин, после чего уйдет из профессии.

Он подтвердил: «Я раньше говорил, что хочу сделать десять картин. Это мой предпоследний фильм. Я пока не знаю, что будет в последнем. Но я хочу сделать огромный фильм, который станет апологетом всех предыдущих лент».

Также Квентин Тарантино признался, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия» 1961 года: «Я обожал его, но не знал, что это русский фильм. Я смотрел его по телевидению, и он мне очень нравился».

Как писала «Фраза», в США скончался известный гитарист, музыка которого стала символом фильма «Криминальное чтиво».

Ранее Тарантино поведал пикантную тайну из своего прошлого.