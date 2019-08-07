«Это опора планеты»: Лукашенко выступил против развала Евросоюза

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против развала Евросоюза. Как выяснили журналисты «Фразы», его цитирует БЕЛТА.

Александр Лукашенко сказал: «Я не сторонник распада Евросоюза, хоть это выглядит несколько странным».

Он добавил: «Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали (может, ещё кто-то считает), и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили. Но из этого нельзя исходить. Это всё-таки плохо для наших отношений, но это частности».

Белорусский лидер назвал ЕС «опорой планеты, вместе с США, Китаем, Индией, Россией».

Также Александр Лукашенко добавил: «Если хоть одну из них, особенно такую, как ЕС, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше».

Как писала «Фраза», Лукашенко сравнил белорусских женщин со скотом, а также рассказал о «нежных» отношениях с Эрдоганом.