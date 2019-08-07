Известный британский журналист пожелал «поскорее умереть» всем толстым людям

В Великобритании разгорается скандал вокруг известного телеведущего Майкла Бюерка. Как выяснили журналисты «Фразы», в своей колонке для Radio Times 73-летний журналист резко «прошелся» по толстым людям, чем навлек на себя шквал критики.

В частности, как цитируют его британские СМИ, журналист написал, что «ожирение – это не болезнь», заявив, что «лечить людей с лишним весом не нужно.

Майкл Бюерк был резок в выражениях: «Вы толстые, потому что слишком много едите. Толстые люди не больные, а слабые, а их смерть позволит сохранить деньги национальной службы здравоохранения».

По его словам, «не обязательно делать долголетие главной целью в жизни».

Он добавил, что «преждевременную смерть людей с лишним весом можно считать их самоотверженной жертвой в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселенностью и климатическими изменениями».

Как писала «Фраза», голуби атаковали чешскую теннисистку прямо во время матча.

Ранее гигантский жук атаковал Трампа и стал звездой интернета.