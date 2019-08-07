В Twitter объяснили, как использовали личные данные своих пользователей

Популярный сервис Twitter признался в использовании персональных данных своих пользователей. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий пресс-релиз в СМИ направило руководство компании.

Интересно, что там не считают использование личных данных людей чем-то криминальным.

В Twitter объяснили, что их использовали «для персонифицированной рекламы без их разрешения в связи с проблемами в настройках социальной сети».

Сообщается, что проблема уже ликвидирована.

В сервисе поясняют своим пользователям: «Если вы нажали или просмотрели рекламу для мобильного приложения и впоследствии взаимодействовали с мобильным приложением с мая 2018 года, мы могли поделиться некоторыми данными с нашими надежными партнерами по рекламе, даже если вы не давали нам разрешения на это».

К таким данным относят: код страны, информация о том, взаимодействовал ли человек с приложением и когда, а также данные о приложении и другую информацию.

В Twitter говорят, что сервис показывал людям рекламу «на основе сделанных выводов об используемых устройствах, даже если пользователи не давали нам на это разрешение».

Как писала «Фраза», американский сенатор заподозрил популярное приложение из России в слежке за пользователями.