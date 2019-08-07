В Запорожской области на охранника фирмы набросилась змея

В Запорожской области в городе Мелитополь на одном из предприятий произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на охранника во время обхода территории набросилась змея.

По информации издания Газета.zp.ua, произошло все на фирме «Рубеж-Авто».

Охранник делал плановый обход территории, во время чего и был атакован змеей — она его укусила.

Мужчина сразу же был доставлен в больницу, там ему ввели противоядие. Сейчас он проходит лечение амбулаторно.

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 июня, на Львовщине произошло сразу два случая нападения змей на людей.