Луценко таки решился уйти в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва. Как выяснили журналисты «Фразы», заявление будет написано по собственному желанию.

По словам Луценко, в ходе первой встречи с новым президентом Владимиром Зеленским он сказал, что, «как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я напишу заявление об отставке по собственному желанию», сообщает НВ.

Луценко также добавил, что после отставки вернется к политической деятельности, ведь должность генпрокурора до этого его очень «сдерживала и ограничивала». А сейчас он может заняться политикой более тщательно. Будет ли он заниматься партийной деятельностью, Луценко еще не решил.

Ранее «Фраза» сообщала, что 6 ноября 2018 года на заседании Верховной Рады во время отчета перед депутатами о ходе расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подает в отставку.

Однако Петр Порошенко не принял отставку.