«Динамо» стартовало в Лиге чемпионов с поражения в Бельгии

Сегодня, 6 августа, в Европе состоялись первые поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы» из Бельгии, киевское «Динамо» на выезде играло против местного «Брюгге».

Начало встречи было многообещающим. Обе команды со стартовым свистком решили играть в атакующий футбол и, как ни странно, у наших ребят моментов для взятия ворот было не меньше, чем у хозяев. Уже на четвертой минуте Караваев имел неплохой момент, но пробил немного выше ворот.

Спустя несколько минут два неплохих момента создали уже бельгийцы, но свою команду выручил Бойко. А на 15-й минуте великолепный момент сам для себя создал Беседин, но, выйдя один на один с голкипером, не сумел его переиграть.

Во второй половине первого тайма хозяева поля уже прочно завладели инициативой и порой наши ребята по-настоящему пожарили в своей штрафной. Один из таких моментов закончился тем, что Караваев сбил соперника и арбитр матча незамедлительно и справедливо указал на одиннадцатиметровую отметку. Приговор вызвался исполнять лучший игрок минувшего чемпионата Бельгии Ванакен и не оставил Бойко ни единого шанса — 1:0.

Второй тайм прошел куда более веселее. Наставник киевлян Александр Хацкевич провел две замены — вместо Караваева и Беседина вышли соответственно Цыганков и новичок команды Родригес. И наши ребята заиграли агрессивнее и несколько раз были близки к тому, чтобы сравнять счет в матче. Однажды даже бельгийцы с трудом выбили мяч с линии собственных ворот.

Как бы то ни было, а до финального свистка счет на табло не изменился — победа «Брюгге» 1:0. Ответный поединок состоится через неделю в Киеве.

Ранее «Фраза» сообщала, что 5 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, в результате которой «Динамо» узнало следующего соперника, если, конечно, пройдет «Брюгге».