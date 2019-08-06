На Одесщине прямо в больнице взорвалась граната-«лимонка», ‒ есть жертвы

Во вторник, 6 августа, в Раздельнянском районе Одесской области произошло трагическое проишествие. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь в центральной районной больнице злоумышленник подорвал ручную противопехотную оборонительную гранату.

Как передает «Думская», трагедия произошла в территории пищеблока лечебного учреждения.

По предварительным данным, от взрыва гранаты Ф-1 погибли два человека ‒ сам подрывник и женщина.

Кроме того, на месте ЧП правоохранители обнаружили и обезвредили еще одну гранату ‒ РГД-5. По какой-то причине она не сработала.

В настоящее время следователи и эксперты-взыротехники выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», на Днепропетровщине взрывом гранаты «зацепило» полицейского и случайных прохожих.

Ранее на Полтавщине в пожилую женщину бросили боевую гранату-«лимонку».