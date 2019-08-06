В Киеве пырнули ножом несдержанного любителя пива

Во вторник, 6 августа, на столичном жилмассиве Воскресенка произошел инцидент, едва не стоивший жизни 47-летнему мужчине. Как выяснили журналисты «Фразы», потерпевший зачем-то начал употреблять пиво прямо в магазине, что не понравилось другому покупателю.

Как передает «Информатор», из-за замечания мужчины устроили возле кассы словесную перепалку, которую решили продолжить за пределами магазина.

Выйдя на улицу, второй покупатель внезапно выхватил нож-бабочку и ударил им в живот любителя пива, после чего скрылся с места происшествия.

Сообщается, что пострадавшего оперативно доставили в больницу. К счастью, он остался жив.

В свою очередь, правоохранителям удалось задежать подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Теперь за содеянное ему «светит» новый тюремный срок.

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