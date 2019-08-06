Зеленский отреагировал на гибель четырех морских пехотинцев в зоне ООС

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель четырех бойцов 36-й бригады морской пехоты в районе Павлополя Донецкой области. Как выяснили журналисты «Фразы», свой комментарий «Зе» разместил на странице в Facebook.

По словам главы государства, трагический инцидент был направлен не только на подрыв т. н. «Хлебного перемирия», а и на переговорный процесс вцелом.

«Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно», ‒ отметил Зеленский и призвал лидеров стран-участниц Нормандской четверки ‒ Меркель, Макрона и Путина ‒ как можно быстрее возобновить переговоры.

Президент также выразил соболезнования семьям погибших военных и пообещал, что Украина «обязательно будет единой и мирной» страной.

«Слава Украине!», ‒ резюмировал Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский нашел новых командующих для армии и сил ООС.

Ранее сообщалось, что Верховный главнокомандующий Зеленский лично отдал приказ на захват российского танкера NEYMA.