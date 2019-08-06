Открыта продажа билетов на турнир Next Gen ATP 2019

Стартовала продажа билетов на турнир по теннису Next Gen ATP Finals, который состоится в Милане в ноябре 2019 года.

Билеты на турнир по теннису Next Gen ATP 2019 уже в продаже

Очередной турнир по теннису Next Gen ATP 2019 пройдет с 5 по 9 ноября в Милане. В нем примут участие 8 лучших игроков мира в возрасте до 22 лет. 7 участников определит рейтинг Emirates ATP Race to Milan, а один получит Wild card.

Чемпионат продлится 5 дней, в день будет проходить по 2 круговых матча: в два часа дня и в семь вечера. В пятницу состоятся две полуфинальные игры, а в субботу — финал и матч за 3-е место.

Билеты уже поступили в открытую продажу, их стоимость колеблется от 27€ до 40€ за один день турнира. Это хороший повод посетить Италию или можно посмотреть все игры в прямой трансляции на сайте букмекерской конторы, зарегистрировавшись по промокоду 1win. А тем временем, лучшая ракетка Украины — Элина Свитолина уверенно пробирается к первой строчке рейтинга WTA.

Next Gen ATP Finals — новый турнир, но уже успел собрать ряд наград. В частности, он был отмечен как «Самый инновационный правообладатель» на конкурсе Yahoo Sports Technology Awards 2018 года в Лондоне, а также удостоился премии Leaders Sports Awards в том же сезоне.

Next Gen ATP Finals был организован для продвижения и поддержки молодых теннисистов. Впервые он был проведен в 2017 году. До 2021 года соревнования будет принимать Милан.

Финал ATP Милан 2019 впервые примет современный комплекс Palalido Allianz Cloud. На протяжении двух предыдущих сезонов матчи проводились в Fiera Milan.

Palalido Allianz Cloud — это многоцелевой спортивный комплекс, расположенный недалеко от центра города. Именно здесь Роджер Федерер выиграл свой первый титул АТР в 2001 году.

Последний турнир ATP проводился на крытом харде комплекса в 2005 году, с тех пор арена была полностью обновлена и открыта 14 июня этого года.

Крис Кермод, исполнительный директор и президент ATP, сказал: «После двух лет на Fiera Milano мы рады распахнуть двери Palalido Allianz Cloud для болельщиков в этом сезоне. Это хорошая возможность поддержать будущих звезд ATP Tour. Новое место проведения турнира — отличная новость для фанатов, ведь мы стремимся поднять финал ATP Next Gen на новый уровень и приблизить его к сердцу Милана».

Анджело Бинаги, президент Итальянской федерации тенниса, прокомментировал: «Новая площадка турнира более удобна для участников. Я хочу поблагодарить Fiera Milano за проведение ATP Next Gen и за то, что он остался нашим партнером. Это успешное сотрудничество. Также я благодарю муниципалитет Милана, регион Ломбардия и Milanosport за участие в организации большого и инновационного турнира».

Финал ATP Милан на Fiera Milano в 2017 выиграл Чхун Хён, а в 2018 — Стефанос Циципас.

В первых двух турнирах ATP Finals был представлен ряд нововведений: Hawk-Eye Live, 25-и секундный таймер, видеообзор и многое другое.