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Открыта продажа билетов на турнир Next Gen ATP 2019

Открыта продажа билетов на турнир Next Gen ATP 2019

Стартовала продажа билетов на турнир по теннису Next Gen ATP Finals, который состоится в Милане в ноябре 2019 года.

Билеты на турнир по теннису Next Gen ATP 2019 уже в продаже

Очередной турнир по теннису Next Gen ATP 2019 пройдет с 5 по 9 ноября в Милане. В нем примут участие 8 лучших игроков мира в возрасте до 22 лет. 7 участников определит рейтинг Emirates ATP Race to Milan, а один получит Wild card.

Чемпионат продлится 5 дней, в день будет проходить по 2 круговых матча: в два часа дня и в семь вечера. В пятницу состоятся две полуфинальные игры, а в субботу — финал и матч за 3-е место.

Билеты уже поступили в открытую продажу, их стоимость колеблется от 27€ до 40€ за один день турнира. Это хороший повод посетить Италию или можно посмотреть все игры в прямой трансляции на сайте букмекерской конторы, зарегистрировавшись по промокоду 1win. А тем временем, лучшая ракетка Украины — Элина Свитолина уверенно пробирается к первой строчке рейтинга WTA.

Next Gen ATP Finals — новый турнир, но уже успел собрать ряд наград. В частности, он был отмечен как «Самый инновационный правообладатель» на конкурсе Yahoo Sports Technology Awards 2018 года в Лондоне, а также удостоился премии Leaders Sports Awards в том же сезоне.

Next Gen ATP Finals был организован для продвижения и поддержки молодых теннисистов. Впервые он был проведен в 2017 году. До 2021 года соревнования будет принимать Милан.

Финал ATP Милан 2019 впервые примет современный комплекс Palalido Allianz Cloud. На протяжении двух предыдущих сезонов матчи проводились в Fiera Milan.

Palalido Allianz Cloud — это многоцелевой спортивный комплекс, расположенный недалеко от центра города. Именно здесь Роджер Федерер выиграл свой первый титул АТР в 2001 году.

Последний турнир ATP проводился на крытом харде комплекса в 2005 году, с тех пор арена была полностью обновлена и открыта 14 июня этого года.
Крис Кермод, исполнительный директор и президент ATP, сказал: «После двух лет на Fiera Milano мы рады распахнуть двери Palalido Allianz Cloud для болельщиков в этом сезоне. Это хорошая возможность поддержать будущих звезд ATP Tour. Новое место проведения турнира — отличная новость для фанатов, ведь мы стремимся поднять финал ATP Next Gen на новый уровень и приблизить его к сердцу Милана».

Анджело Бинаги, президент Итальянской федерации тенниса, прокомментировал: «Новая площадка турнира более удобна для участников. Я хочу поблагодарить Fiera Milano за проведение ATP Next Gen и за то, что он остался нашим партнером. Это успешное сотрудничество. Также я благодарю муниципалитет Милана, регион Ломбардия и Milanosport за участие в организации большого и инновационного турнира».

Финал ATP Милан на Fiera Milano в 2017 выиграл Чхун Хён, а в 2018 — Стефанос Циципас.

В первых двух турнирах ATP Finals был представлен ряд нововведений: Hawk-Eye Live, 25-и секундный таймер, видеообзор и многое другое.

Тэги: спорт

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