Сколько украинцу необходимо копить на собственное жилье?

Классический вариант жилья — это квартира в многоэтажном доме. Строительство собственного дома — это не легкая затея, которая сопровождается дополнительными проблемами, ограничениями и необходимостью постоянно использовать ресурсы для поддержания объекта.

Именно по этим причинам покупатели рассматривают как вариант собственного жилья именно квартиру, а со временем при наличии стабильности в бизнесе и работе начинают задумываться о собственном доме, который дарит независимость и автономию.

Доходы граждан и стоимость квартир

В Киеве средний доход около 14000 гривен. В регионах ниже и среднее значение — 9000. Именно от этих данных нужно отталкиваться при расчетах. Средние расходы для одной семьи составляют около 4500, соответственно на квартиру остается половина суммы — 4500 гривен.

Выходит, что квартира в Киеве со средней стоимостью 1 млн. гривен будет куплена спустя 18,8 лет при сохранении текущего курса доллара и показателей инфляции, что практически нереально. Квартира во Львове будет куплена за 16 лет. В Харькове цены намного ниже, соответственно понадобится 10 лет.

Сложно накопить собственные средства на квартиру, имея среднюю заработную плату без дополнительного дохода. По этим причинам многие обращаются в банки, которые предлагают ипотечное кредитование на выгодных условиях.

Собственный дом как альтернатива квартире

Единственное ограничение для потенциальных владельцев домов — это его стоимость. Если средняя цена квартиры 1 млн. гривен, то стоимость постройки среднего дома на 120-150 квадратов доходит до 2-3 млн. Также необходимы дополнительные расходы и время на подготовительные работы. Например, в среднем в Европе принято считать нормальным разработку проекта дома, потратив 10% от стоимости строительства. В Украине это стоит намного дешевле, например, вот на этом сайте: каталог DOM 4 M . Отдельный вариант — это небольшая дача или старые дома, которые покупаются по низкой цене и в дальнейшем постепенно ремонтируются и осваиваются по нескольким этапам:

— реставрация фундамента;

— замена кровли;

— установка пластиковых окон;

— установки бронированных дверей;

— замена напольных покрытий;

— косметический ремонт;

— утепление дома.

Постепенно выполняя эти работы, владелец дома получает комфортное жильё.

Поддержка и сопровождение дома

Покупка или строительство дома — это половина дела. Важно его поддерживать и предупредить большие расходы на электроэнергию, газ и воду. Отопление — ключевая проблема, которая решается либо переходом на дрова, что не очень комфортно, либо качественным утеплением дома с дальнейшим снижением тепловых потерь. В наше время есть много вариантов утепления, связанных с заменой окон, дверей, кровли и заделыванием стыков.