Главные новости за 6 августа 2019 года

В Украине продолжает свирепствовать корь: свежие данные Минздрава. В Украине продолжает бушевать корь. Последние данные на конец 31-й отчетной недели привел Центр общественного здоровья Минздрава. Всего за неделю корью в нашей стране заразились 287 человек: 160 взрослых и 127 детей. Хуже всего ситуация обстоит в Киеве, где заболели сразу сорок человек.

В Киеве массово отменили рейсы городской электрички «ради безопасности пассажиров». Сегодня, 6 августа, в Киеве были отменены рейсы городской электрички. В пресс-службе «Киевпасстранса», произошло это из-за технических неполадок. В ведомстве отметили, что, в частности, отменили девять рейсов: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325. Коммунальщики сообщили, что приняли такое решение ради безопасности пассажиров и просят прощения за временные неудобства.

Одесситов пугают холодными батареями грядущей зимой. В связи с задолженностью одесских производителей тепла теплоснабжение города грядущей зимой находится под угрозой. Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза». Как отмечается, общая задолженность АО «Одесская ТЭЦ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» достигла почти 1,7 млрд гривен.

Киев и область на три дня накроет гроза. Начиная со среды, 7 августа, в Киеве и области три дня будет бушевать гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики обещают в украинской столице и области проливные дожди, которые должны утихнуть на выходных. Немного снизится и температура: днем будет 24-26 тепла, а ночью плюс 15-17.

В Киеве 5-летняя девочка на площадке провалилась в открытый люк. За ней туда отправился и ее отец. В Киеве в открытый канализационный люк упали 5-летняя девочка и ее отец. Об этом на своей странице в Facebook написала местная жительница Ольга Шестерня. Она отметила, что произошло все еще 3 августа вечером в Дарницком районе столицы по ул. Урловская 24 — именно там в открытый люк упала пятилетняя девочка, а сразу за ней и ее отец.

Названа дата первого боя Александра Усика в супертяжелом весе. Знаменитый украинский боксер Александр Усик ведет подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе. Поединок должен состояться 12 октября нынешнего года, а соперником украинца, скорее всего, станет камеруно-французский боксер Карлос Такам. Сам Усик в своем телеграм-канале подтвердил, что такие переговоры ведутся.

В канадском ночном клубе открыли огонь по людям: опубликовано видео бойни (18+). В ночь на вторник, 6 августа, в Торонто произошла бойня. В ночном клубе District 45 под огонь попали более двухсот человек. Полиция говорит, что стрельбу в канадском городе устроил неизвестный. В результате нападения как минимум семь человек получили ранения – их спасают врачи. Мотивы нападавшего неизвестны.