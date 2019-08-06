В Украине на время приостановили выдачу водительских прав

В Украине приостановлена выдача водительских удостоверений. Как выяснили журналисты «Фразы», связано это со сбоем в работе Национальной автоматизированной информационной системы.

На странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook сообщается, что Национальная автоматизированная информационная система сегодня, 6 августа, работает с перебоями, поэтому предоставление ряда услуг сервисных центров МВД невозможно.

Речь, в частности, идет о выдаче водительского удостоверения, обмене и замене водительского удостоверения, а также выдаче свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

Как только работа НАИС МВД Украины будет налажена, сервисные центры МВД сразу же восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме.

Ранее «Фраза» сообщала, что с 21 марта 2018 года Кабинет министров Украины запретил выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки. Авторы инициативы объяснили, что это положение уже не актуально, поскольку подразделения Миграционной службы полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами для выдачи паспортов в форме ID-карты.

С 27 апреля по 2 мая 2019 года Государственное предприятие «Документ» приостановило выдачу биометрических паспортов, ID-карт и видов на временное и постоянное проживание.