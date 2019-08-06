В Киеве накрыли банду мошенников, которые наживались на онкобольных людях

В Киеве двое злоумышленников, организовав мошенническую схему, ежемесячно выманивали у онкобольных людей почти по 500 тысяч гривен. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Как отметили в ведомстве, сотрудники СБУ установили, что мошенники предлагали людям кредиты через специальные веб-платформы. Для того, чтобы получить средства, граждане должны были перевести деньги на банковские счета. Мошенники аргументировали это тем, что это якобы «уплата налога» или же «аванс за услуги юристов, бухгалтеров».

В случае, если клиент отказывался переводить деньги на указанные счета, злоумышленники угрожали отказать в кредите и внести в «черный» список ненадежных заемщиков.

От действий мошенников страдали тяжелобольные люди, в том числе и с онкологическими заболеваниями. С помощью своей мошеннической схемы преступники ежемесячно получали почти 500 тысяч гривен.

Во время обысков правоохранители обнаружили у злоумышленников мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки.

Двое мошенников задержаны, им сообщено о подозрении. Остальные участники банды объявлены в розыск.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале ноября 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержала в Киеве банду мошенников, которые под видом соцработников грабили доверчивых пенсионеров.

В феврале 2019 года сотрудники правоохранительных органов Киева арестовали 26-летнего мужчину, который под видом установки газовых счетчиков выманивал у жертв (преимущественно пенсионеров) денежные средства.