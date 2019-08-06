Одесситов пугают холодными батареями грядущей зимой

В связи с задолженностью одесских производителей тепла теплоснабжение города грядущей зимой находится под угрозой. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

Как отмечается, общая задолженность АО «Одесская ТЭЦ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» достигла почти 1,7 млрд гривен.

В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед «Нафтогазом» составляет 840,9 млн гривен, предоставленный в компанию график погашения задолженности ТЭЦ выполняет лишь на 74%. В пресс-службе добавили, что для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у «Нафтогаза», Одесская ТЭЦ должна оплатить не менее, чем 161,0 млн грн.

КП «Теплоснабжение города Одессы» задолжало «Нафтогазу» 836 млн гривен и для достижения минимального уровня расчетов, предусмотренного Положением о ПСО, предприятию необходимо оплатить не менее, чем 222,4 млн грн.

В связи с этим «Нафтогаз» призывает Фонд государственного имущества, который осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять неотложные и действенные меры для исполнения теплоснабжающими предприятиями города требований Положения о ПСО и условий заключенных с компанией договоров.

Ранее «Фраза» сообщала, что значительная часть Киева может остаться без воды.