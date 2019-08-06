Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с британским премьером Борисом Джонсоном. Как выяснили журналисты «Фразы», информацию об этом ночью опубликовали на официально сайте главы государства.

Как сообщается, Владимир Зеленский поздравил британца «с убедительной победой на недавних выборах» как лидера Консервативной партии.

Отмечается, что президент Украины также «поблагодарил британское правительство за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности».

В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы политики обсудили «дальнейшее развитии украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне».

Как писала «Фраза», Зеленский заставил самовыдвиженца оплатить строительство дороги на округе, где победил кандидат от «Слуги народа».

Ранее Зеленский нашел новых командующих для армии и сил ООС.