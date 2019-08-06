Украинцев предупредили о «веерных» отключениях воды. А все из-за низких тарифов

Уже с 20 августа украинские водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказала вице-президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий.

По ее словам, во всем виноват регулятор ‒ НКРЭКУ ‒ который в июле поднял тариф на электроэнергию на 25%, а повысить стоимость воды ‒ не удосужился, в связи с чем уже в августе у водоканалов не хватит средств для расчетов с энергетиками.

Как отметила Бабий, у водоканалов должна быть возможность либо покупать дешевую электроэнергию, либо тариф надо поднять на 20% ‒ это компенсирует «водникам» затраты на электроэнергию и заработную плату.

Она прогнозирует, что в текущем месяце некоторые водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды.

«Если ситуация не будет разрешена путем законодательного регулирования до 20 августа, мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а как следствие ‒ техногенные аварии», ‒ резюмировала Ольга Бабий.

Как писала «Фраза», в новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25%.

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