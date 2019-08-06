Зеленский нашел новых командующих для армии и сил ООС

В понедельник, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский назначил новых командующих силами ООС и Сухопутными войсками. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говоритс на официальном сайте главы государства.

Так, своим Указом № 579/2019 Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко командующим Объединенными силами.

«Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича Командующим объединенных сил», ‒ говорится в документе.

Кроме того, Указом № 578/2019 президент «усадил» генерал-лейтенанта Сырского Александра Саниславовича на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Его предшественник ‒ генерал-полковник Сергей Попко ‒ был уволен на основании Указа № 576/2019.

Как писала «Фраза», Зеленский определился с начальником собственной охраны. Им стал телохранитель Коломойского.

Ранее Зеленский назначил «кремлевского курсанта» начальником Генштаба.