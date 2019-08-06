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В УПЦ посоветовали верующим, которые перешли в новую Церковь, открыть Евангелие

В УПЦ посоветовали верующим, которые перешли в новую Церковь, открыть Евангелие

Украинцам, которые перешли в новую Православную Церковь Украины, стоит проанализировать церковную ситуацию в стране через призму Евангелия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью газете «Вести», сообщает Центр информации УПЦ.

«Я попросил бы их (верующих, которые перешли в ПЦУ — прим. Центр информации УПЦ) анализировать ситуацию через призму Евангелия. Там четко сказано — не может хорошее дерево приносить плохих плодов», — сказал он.

Владыка также отметил, что верующие должны дать ответы на ряд вопросов, которые раскрывают суть «церковного вопроса» в Украине.

«Разве можно построить настоящую Церковь путем обмана, насилия, притеснения других? Как вообще можно молиться Богу в захваченном храме? Как можно проповедовать о любви, если ты параллельно кого-то преследуешь и унижаешь? Если дать на эти вопросы честные ответы, то многое сразу станет на свои места», — сказал митрополит Антоний.

При этом управделами УПЦ подчеркнул, что проблема церковного раскола — «это болезненная рана, которая кровоточит практически 30 лет».

«Мы очень хотим решения этой проблемы, но не с помощью силы, давления, избиения и унижения наших верующих, а на основе уважения и готовности к реальным шагам к примирению. Первым шагом должно стать возвращение нашей Церкви захваченных храмов», — подчеркнул митрополит Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ обратили внимание новой власти на «черных регистраторов».

Тэги: общество, православие, Евангелие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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