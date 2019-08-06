Главные новости за 5 августа 2019 года

Синоптики рассказали, как изменится погода в Украине до конца недели. Стало известно, какой будет погода в Украине на этой рабочей неделе, 5-9 августа. Прогноз дали в Гидрометцентре.

Под Киевом внезапно выпал снег. В Киевской области выпал снег. Он пошел в полдень.

«Динамо» узнало следующего соперника в Лиге чемпионов. Впрочем, надо еще пройти «Брюгге». В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» на этой стадии может встретиться с победителем пару «Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия).

В центре Киева, выпав с двенадцатого этажа, разбился молодой парень. В Киеве на улице Жилянская, 30а произошло ЧП. Тут разбился 25-летний парень.

«Они серьезно психически больны»: Трамп прокомментировал недавние расстрелы в США. Президент США Дональд Трамп прокомментировал массовые расстрелы людей, которые потрясли страну и весь мир на прошлых выходных. Глава Белого дома был жесток в своих высказываниях.

В Бразилии известный бандит попытался сбежать из тюрьмы, переодевшись в собственную дочь. В бразильском Рио-де-Жанейро произошел необычный инцидент. Тут лидер наркокартеля «Красная команда» 42-летний Клаувино да Силва попытался сбежать из тюрьмы «Жерисино», переодевшись в собственную девятнадцатилетнюю дочь.