«Динамо» узнало следующего соперника в Лиге чемпионов. Впрочем, надо еще пройти «Брюгге»

Сегодня, 5 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом передает корреспондент «Фразы» с места событий.

Киевское «Динамо» на этой стадии может встретиться с победителем пару «Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия). Впрочем, случится это лишь в том случае, если подопечные Александра Хацкевича в третьем раунде квалификации пройдут бельгийский «Брюгге».

С бельгийцами киевляне сыграют 6 и 13 августа, причем первый матч состоится на выезде. Поединки Матчи раунда плей-офф будут проходить 20/21 и 27/28 августа.

Все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов выглядят так:

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия);

ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) — «Славия» (Чехия);

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания);

АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан) — ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды).

Путь представителей лиг

«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина);

«Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция) против «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия).

Ранее «Фраза» сообщала, что 22 июля в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.