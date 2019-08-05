В аннексированном Крыму утонули две именитые спортсменки

В аннексированном Россией Крыму утонули две спортсменки. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла в Севастополе.

Как сообщают нынешние власти города, тут погибли «действующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка».

Известно, что девушки приехали из Москвы и Мурманска, им было 33 и 27 лет соответственно.

В воскресенье, 4 августа, спортсменки решили искупаться в Черном море во время шторма, отправившись в яхт-клуб.

Чиновники уверяют, что всех отдыхающих предупредили о шторме. Отмечается, что «одна девушка прыгнула с пирса в волну, ее ударило о пирс, а вторая девушка бросилась ее спасать».

При этом оказалось, что на месте инцидента просто не было спасателей.

Как писала «Фраза», в аннексированном Крыму отравились десятки детей.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму хотят давать уголовные сроки за фото с животными.