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В центре Киева жертвой клофелинщика стали двое приезжих парней

В центре Киева жертвой клофелинщика стали двое приезжих парней

В воскре6сенье, 5 августа, ночью в центре Киева возле «Skybar» на Бессарабке произошел очередной случай отравления посетителей заведения с последующим воровством. Как выяснили журналисты «Фразы», к правоохранителям обратилась жительница Броваров, мать одного из пострадавших.

Она рассказала, что сын с товарищем поехал в Киев отдохнуть, где зашли в «Skybar» и выпили. Выйдя на улицу на перекур, они познакомились с неким молодым человеком, который предложил им выпить за знакомство и заодно сэкономить — мол, в баре дорого, а у него и выпивка с собой и стаканы есть, сообщает «Страна».

После того как парни пригубили напиток нового знакомого, они отключились прямо на улице. Очнувшись, они обнаружили пропажу рюкзаков с вещами, мобильных телефонов Iphone, денег и документов.

В полиции предполагают, что в стаканы с выпивкой, которых на месте преступления не нашли, могли подсыпать клофелин или похожее по действию вещество.

Клофелинщика пока не поймали, ведется следствие. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине мая 2019 года в Киеве правоохранители повязали банду клофелинщиц.

Тэги: Киев, отравление, общество, Киевская область, клофелинщики

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